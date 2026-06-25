Como embajador presenta Lazzeri credenciales

Después de haber viajado el martes a Washington para asumir la titularidad de la embajada de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri entregó este miércoles las copias de sus cartas credenciales.

El embajador Lazzeri hizo la entrega a Monica Crowley, jefa de protocolo del Departamento de Estado, “uno de los centros de gravedad de la relación bilateral entre México y Estados Unidos”.

Lazzeri apostó por la “cooperación constante” entre los dos países vecinos.

Roberto Lazzeri llega a Washington para asumir embajada de México; llega con “agenda clara”.

Luego de haber sido ratificado hace unos días en el Senado, Roberto Lazzeri llegó este martes 23 de junio a Washington para asumir la titularidad de la embajada de México Estados Unidos.

La embajada mexicana en territorio estadounidense indicó que Lazzeri llega “con una agenda clara”: “Proteger a nuestra comunidad, impulsar la prosperidad compartida de América del Norte y construir acuerdos”.

Lazzeri declaró que la relación bilateral entre ambos países exige, por su densidad histórica, escala económica y profundidad humana.