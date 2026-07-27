Cómo funciona el pase reglamentado de la UNAM

Aunque la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió provisionalmente la inscripción al ciclo escolar 2026-2027 ante señalamientos de presuntas trampas en el examen en línea de ingreso a la licenciatura, aclaró en un boletín que esto no afecta de ninguna manera a los estudiantes que ingresarán a un plantel mediante la figura del pase reglamentado.

El pase reglamentado es el proceso mediante el cual la UNAM asigna, sin necesidad de presentar examen de admisión, un lugar a sus alumnos de bachillerato en una carrera profesional, sean egresados de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) o del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

Sin embargo, para acceder a este derecho la comunidad estudiantil debe cumplir ciertos requisitos y mantener un buen promedio, ya que de esto último depende que pueda ingresar a una de las 133 licenciaturas que imparte la Universidad Nacional.

El estudiante interesado tiene que elegir dos opciones de carrera. La primera puede ser cualquiera del área en que termina el bachillerato u otra; la segunda podrá ser de cualquier área, siempre y cuando no sea del Sistema Abierto, ni de las señaladas con prerrequisitos o de alta demanda.

Requisitos para usar el pase

Ser estudiante de sexto año (ENP) o de sexto semestre (CCH). Ser alumno regular, es decir, no adeudar materias. Contar con el promedio mínimo según la carrera de elección. Este es uno de los puntos más relevantes debido a que entre más demanda tenga la licenciatura, mayor será el promedio requerido para ingresar a ella mediante el pase reglamentado.

Es recomendable haber cursado materias relacionadas con el área del conocimiento de la carrera de elección. Sin embargo, esto no es obligatorio.

Cómo aplicar el pase reglaentado

Marzo: Se publica la convocatoria dirigida a los estudiantes del último año del Sistema de Bachillerato Universitario.

Abril: En este mes, se registra la solicitud de pase reglamentado. Se debe presentar el examen diagnóstico de inglés. Durante este periodo se toma la fotografía del estudiante, firma actualizada y huella digital.

Mayo: La universidad revisa el Historial Académico del estudiantado para asignarle una carrera.

Julio: La UNAM da a conocer los resultados y posteriormente inicia el proceso de inscripción en la unidad académica asignada.

Agosto: Inician las clases a nivel licenciatura.