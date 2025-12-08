Cómo nació el Maratón Guadalupe-Reyes

Con la llegada de diciembre, México se envuelve en un ambiente festivo que transforma calles, hogares y espacios públicos.

Las luces, los nacimientos, las posadas y los aromas típicos de la temporada anuncian el inicio de una de las épocas más esperadas del año.

Es también el momento en que comienza una tradición muy mexicana que mezcla celebración, fe y convivencia: el famoso Maratón Guadalupe-Reyes.

Expresión de lo popular

El Maratón Guadalupe-Reyes es una expresión popular que abarca el periodo festivo que inicia el 12 de diciembre, con la conmemoración de la Virgen de Guadalupe, y concluye el 6 de enero, Día de Reyes.

Aunque no forma parte de un calendario oficial, los mexicanos lo utilizan para describir —con humor y mucho orgullo— las semanas más intensas de convivencia, celebraciones familiares, posadas, cenas y actividades religiosas.

Durante este lapso, casi cada día tiene un motivo especial: desde las posadas, las grandes cenas de Nochebuena y Año Nuevo, hasta la esperada llegada de los Reyes Magos. Para muchos, además, es un tiempo de unión familiar, reflexión y descanso.

Cómo surgió

La frase Guadalupe-Reyes comenzó a circular en el lenguaje cotidiano a partir de la década de 1990. Su origen se asocia al ingenio popular para nombrar, de forma simpática, la larga cadena de festejos que caracteriza a estas semanas.

De acuerdo con la UNAM, en los años noventa las autoridades del entonces Distrito Federal implementaron un operativo especial llamado Guadalupe-Reyes. Este programa iniciaba el 12 de diciembre para resguardar a los peregrinos que acudían a la Basílica de Guadalupe y terminaba el 6 de enero, fecha en que los Reyes Magos visitan los hogares de niñas y niños.

Las compras previas, sobre todo la noche del 5 de enero, también requerían vigilancia debido al gran movimiento en tiendas y mercados.

Con el tiempo, los habitantes de la ciudad adoptaron el nombre de este operativo para describir, de manera informal, el maratón de fiestas que abarca del 12 de diciembre al 6 de enero.

Algunas personas incluso extienden este “maratón” un poco más, hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria.