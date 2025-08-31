Cómo revolucionan las empresas con la ayuda de IA

La inteligencia artificial está transformando la forma en que las empresas mexicanas operan y toman decisiones. Esta tecnología, integrada en herramientas cotidianas, ha dejado de ser una opción para convertirse en un componente estratégico que optimiza procesos, incrementa la eficiencia y redefine perfiles laborales.

Desde servicios financieros hasta manufactura, su impacto es ya una constante.

La incorporación de modelos de lenguaje, análisis de datos y automatización está cambiando la estructura interna de las organizaciones. Su uso permite anticiparse a escenarios de negocio, adaptar productos o servicios y mantenerse competitivos en un entorno internacional en constante cambio.

IA y la competitividad de las empresas mexicanas

Guillermo Chagoyán, especialista en estrategia de negocios enfocados en IA, explicó que las empresas mexicanas están recurriendo a estas herramientas para mejorar su capacidad de respuesta y adaptabilidad.

Según Chagoyán, herramientas como ChatGPT y Gemini son las más utilizadas en el país, especialmente en sectores relacionados con servicios profesionales.

Esto ha dado a las empresas mexicanas una ventaja competitiva, sobre todo frente a países donde las restricciones sobre privacidad y uso de datos limitan la adopción tecnológica.

Sectores con mayor y menor adopción de inteligencia artificial

Al referirse a los sectores que han integrado con mayor rapidez la inteligencia artificial, Chagoyán fue claro: “Lo estamos viendo mucho en todo lo que tiene que ver con la industria de los servicios”. Asimismo, destacó la alta presencia de IA en servicios financieros, marketing, publicidad, promoción y ventas.

De acuerdo con sus estimaciones, al menos un 65 % de las empresas en esos sectores ya utilizan alguna herramienta basada en IA. Esta adopción se refleja en el uso de bots en páginas web, automatización en procesos de cotización y comunicación a través de plataformas como WhatsApp.

En segundo lugar están las empresas operativas, que abarcan logística, retail, manufactura, alimentos y bebidas, así como hotelería y restauración. En estos entornos, la IA se utiliza para optimizar procesos, reducir tiempos de respuesta y generar datos útiles para la toma de decisiones.

En contraste, hay sectores que han mostrado menor adopción.

La incorporación de la inteligencia artificial está modificando el perfil que requieren las empresas mexicanas. Según explicó, hay una clara diferencia entre los nuevos talentos y quienes ya tienen experiencia en el mercado laboral.

“Las personas que entran a su primer empleo ya traen este chip tecnológico y ya incorporan la inteligencia artificial desde el primer día”, comentó.

Este grupo se adapta con rapidez a nuevas herramientas y las integra de forma natural en sus funciones diarias.

Por otro lado, aquellos trabajadores con más años en sus funciones presentan una adopción más lenta.

Capacitación y nuevas oportunidades laborales

Frente a la percepción de que la IA representa una amenaza para el empleo, Chagoyán aclaró que se trata de una oportunidad.

“La tecnología viene a habilitar al trabajo, viene a habilitar a las personas, no sustituye el talento de las personas”.

Uno de los ejemplos más claros es el área de recursos humanos. Hoy, los procesos de reclutamiento y selección se apoyan en herramientas que automatizan la búsqueda y análisis de candidatos. Esto permite una gestión más eficiente, sin disminuir la necesidad de talento humano.

Otro ejemplo se encuentra en los mandos medios. Supervisores que anteriormente trabajaban con hojas de cálculo o formularios físicos, ahora usan herramientas basadas en IA para generar reportes y tomar decisiones operativas.

En este proceso, la capacitación se vuelve esencial. Según el especialista, las empresas que deciden formar a su personal están viendo resultados positivos.

Herramienta para cerrar brechas laborales

Por último, también abordó el debate sobre si la IA amplía la desigualdad en el entorno laboral. Su respuesta fue clara: “No genera esa brecha o esa inequidad”.

Según explicó, estas tecnologías permiten aprender más rápido, explorar ideas y adquirir conocimientos sin requerir habilidades técnicas complejas.

“La IA permite iterar, explorar, aprender, interactuar, conversar, retar ideas, prototipar de una forma segura. Y eso va a hacer que te vuelvas más competitivo”, expresó.

Además, destacó que hoy la inteligencia artificial ya está incorporada en dispositivos comunes como celulares, computadoras y tabletas. Esto facilita su acceso a personas de distintos niveles socioeconómicos.

Para evitar que la tecnología se convierta en un factor excluyente, es necesario establecer estrategias claras, políticas de privacidad y planes de formación accesibles.

“Definir la cancha en la que juega la IA […] es importante. Y eso va a hacer que la adopción mejore”, concluyó.