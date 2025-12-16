Cómo tramitar CURP biométrica para niños

La CURP biométrica, el nuevo documento de identidad impulsado por el Gobierno de México, entró en vigor el pasado 16 de octubre a nivel nacional y será obligatorio contar con ella a partir de febrero de 2026.

Esta es una evolución de la Clave Única de Registro Poblacional que está conformada por caracteres alfanuméricos, e incluye la toma de datos biométricos como huellas dactilares, fotografía, escaneo de iris, firma electrónica y reconocimiento facial.

Este nuevo documento busca garantizar la autenticidad y seguridad de las personas y sus datos al momento de realizar trámites públicos y privados. Con estas medidas de verificación de identidad se pretende evitar fraudes y suplantaciones, así como generar una base de datos nacional como herramienta central para fortalecer la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Población (Renapo), los requisitos necesarios para tramitar la CURP biométrica de niños y menores de edad son:

Documentos del menor: acta de nacimiento original y actualizada, identificación oficial del menor, con fotografía, como pasaporte, credencial escolar o cartilla de vacunación en original.

CURP tradicional del menor validada ante Renapo (si ya cuenta con ella), documentos del padre/madre o tutor, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y correo electrónico activo.

Por su parte, Arturo Arce Vargas, titular del Renapo, ha afirmado que para realizar el trámite de la CURP biométrica de menores de edad es necesario que los padres o tutores ya cuenten con dicho documento, pues la cédula del menor forzosamente deberá quedar ligada a la de alguno de los dos padres o tutores.