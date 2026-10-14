Comparece Garduño por incendio en centro migrante de Ciudad Juárez

Ayer martes el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, acudió este día al Poder Judicial de la Federación (PJF) en Ciudad Juárez, Chihuahua, para revisar ante un juez si cumplió con las condiciones que se le pusieron en el proceso penal que enfrenta y que se derivó después del incendio en la estancia migratoria el pasado 27 de marzo del 2023.

Al llegar, Garduño fue recibido con gritos de justicia y asesino, por parte de organizaciones civiles que realizaron una manifestación a las afueras del PJF.

Cabe destacar que esta sería la segunda audiencia de este tipo, en la primera el extitular del INM no llegó, y ahora acudió acompañado de sus abogados, quienes se negaron a dar declaraciones a medios de comunicación.

En el incendio de la estancia migratoria murieron 40 hombres y 27 más resultaron lesionados.