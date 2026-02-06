Comparece Hernán Bermúdez ante el juez

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora, compareció nuevamente ante el juez de Control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, Ramón Adolfo Brown Ruiz.

La audiencia se realizó por videoconferencia, desde el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, con conexión al Juzgado de la Región Nueve, ubicado en Villahermosa.

La Fiscalía General del Estado presentó un testigo sobre las acusaciones que pesan contra Bermúdez Requena, por los delitos de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa.

Cabe destacar que el 24 de marzo de 2026 vence la prórroga de tres meses que se le concedió en diciembre del año pasado a la Fiscalía General del Estado de Tabasco para recabar información adicional y continuar con diversas líneas de investigación del caso, para realizar la imputación formal contra “El Abuelo” o “Comandante H”, preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.