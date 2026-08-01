Comparecen marinos por caso Farías Laguna

La defensa legal del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado por los supuestos delitos en materia de hidrocarburos, informó que la noche del jueves concluyeron, tras más de 11 horas de diligencias, las comparecencias ministeriales a seis marinos realizadas en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

En un comunicado la defensa del vicealmirante señaló que los elementos de la Secretaría de Marina (Semar), fueron citados por la Fiscalía General de la República (FGR), en cumplimiento de lo ordenado por la juez de Procesos Penales Federales en funciones de juez de Control del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Enfatizó que, de los siete servidores públicos convocados, seis acudieron a rendir entrevista ministerial.

La diligencia fue encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta Valdés y su equipo de abogados, con la participación del Ministerio Público Federal (MPF).