Comparecencias por 2do Informe de CSP el 5 de octubre

El Senado de la República confirmó que el próximo 5 de octubre comenzarán las comparecencias de secretarios de Estado con motivo de la Glosa del Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En reunión de la Junta de Coordinación Política se informó que la primera en comparecer será la secretaria de Gobernación, pero lo hará en privado.

De acuerdo con el calendario establecido, el 6 de octubre comparecerá ante el pleno de la Cámara Alta el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.

También están contempladas participaciones de los titulares de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; Economía, Marcelo Ebrard; Educación Pública, Mario Delgado; y Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, aunque algunas fechas permanecen pendientes de definición.

El secretario de Economía comparecerá ante las comisiones relacionadas con Economía y el seguimiento del tratado comercial con Estados Unidos, además de la Jucopo; mientras que Omar García Harfuch acudirá a la Junta de Coordinación Política, en el marco de las atribuciones legislativas en materia de seguridad.