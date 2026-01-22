﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Comparecerá Gertz Manero este jueves

Enero 22 del 2026

El pleno de la Comisión permanente dio recepción oficial del oficio por el que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombró a Alejandro Gertz Manero como Embajador de México en el Reino Unido.

El documento fue remitido a la Comisión Primera de Asuntos Políticos e Internacionales, que preside la senadora Verónica Noemí Camino Farjat (Morena), quien confirmó que como parte del procedimiento, el exfiscal comparecerá este jueves.

“Haremos la notificación a todos los integrantes para citarlos a la comisión, estaríamos empezando esta comparecencia a las 11:30 de la mañana”, puntualizó en entrevista con medios de comunicación.

La legisladora explicó que como parte del protocolo, Alejandro Gertz Manero será el primero en hacer uso de la voz, y después los grupos parlamentarios emitirán sus preguntas, que serán respondidas por el exfiscal.

Se prevé que Alejandro Gertz Manero rinda protesta en la sesión del próximo lunes 26 de enero.

﻿