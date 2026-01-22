Comparecerá Gertz Manero este jueves

El pleno de la Comisión permanente dio recepción oficial del oficio por el que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombró a Alejandro Gertz Manero como Embajador de México en el Reino Unido.

El documento fue remitido a la Comisión Primera de Asuntos Políticos e Internacionales, que preside la senadora Verónica Noemí Camino Farjat (Morena), quien confirmó que como parte del procedimiento, el exfiscal comparecerá este jueves.

“Haremos la notificación a todos los integrantes para citarlos a la comisión, estaríamos empezando esta comparecencia a las 11:30 de la mañana”, puntualizó en entrevista con medios de comunicación.

La legisladora explicó que como parte del protocolo, Alejandro Gertz Manero será el primero en hacer uso de la voz, y después los grupos parlamentarios emitirán sus preguntas, que serán respondidas por el exfiscal.

Se prevé que Alejandro Gertz Manero rinda protesta en la sesión del próximo lunes 26 de enero.