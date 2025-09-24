Comparten detenciones “de caricatura” de migrantes

Como parte de las medidas antiinmigrantes del gobierno de Donald Trump, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos compartió un video de cómo atrapan a personas migrantes y criminales que “son lo peor de lo peor”, incluidos mexicanos.

El Departamento, a cargo de Kristi Noem, compartió un video de las recientes redadas en territorio estadounidense con la canción de fondo de la popular serie animada japonesa “Pokémon”.

“¡Pokémon, tengo que atraparlos!”, se escucha mientras se observa cómo las personas migrantes son detenidas en las redadas “como si fueran pokemones”.

También se destaca que en el video aparecen Carlos Mendoza Martínez y Moises López Zepeda, mexicanos ilegales calificados como “lo peor de lo peor” y con cargos criminales.

Al final del video se observa el formato de las cartas de Pokémon con varias personas, el tipo de crimen que realizaron, una bandera de fondo con su nacionalidad y en donde fueron arrestados.