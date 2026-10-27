Completamente en juego Israel y futuro de Netanyahu

Pronto se abrirán las urnas para las elecciones de la 26.ª Knesset (parlamento), con aproximadamente 7 mil 331 millones de israelíes con derecho a voto, en un marco de tensiones en medio de tres años de guerra y con la creciente posibilidad de un ataque a Irán, alentado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Se trata de un acto electoral parlamentario que define el futuro de Netanyahu en el contexto de una crisis de seguridad sin precedentes, tras los ataques de milicianos de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, que marcaron un antes y un después en su carrera política.

El impacto del ataque ha sumido al país en la ira y el sufrimiento, lo que ha llevado a la opinión pública a cuestionar la continuidad de su liderazgo.

Tensión por Teherán

Sin embargo, en un giro inesperado, Netanyahu ha logrado mantenerse en la contienda electoral, que se celebrará este martes, a pesar de las numerosas crisis internas y conflictos bélicos en la región.

Ahora, eleva la tensión con su foco puesto en Teherán, en sociedad con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Treinta y seis partidos compiten, de los cuales solo 13 se contabilizan en las urnas al superar el umbral del 3.25 %.

Los sondeos a boca de urna se anunciarán inmediatamente después del cierre de las urnas, pero los resultados definitivos no se oficializarán hasta ocho días después de la votación, el 4 de noviembre.

El recuento de los votos emitidos fuera de su lugar de residencia —como los de militares, diplomáticos y personas hospitalizadas— lleva más tiempo y, en el pasado, ha alterado los resultados de los sondeos iniciales a pie de urna.

En un sistema de representación proporcional uninominal, la participación electoral es crucial para la distribución de los 120 escaños de la Knesset entre las listas. Este año, en las primeras elecciones tras tres años de guerra, se espera una participación electoral particularmente alta: las encuestas revelaron que el 74 % de la población manifestó su disposición a votar. En las últimas elecciones de 2022, la participación fue del 70 %.