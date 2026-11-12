Compra Michoacán 57 ambulancias

El Gobierno de Michoacán fortalece la salud de los pueblos indígenas con la compra de 57 ambulancias de urgencias básicas en las que invirtió 106.6 millones de pesos (mdp) en beneficio de 181 mil habitantes de estas comunidades con autogobierno.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), explicó que, a diferencia de los esquemas de arrendamiento utilizados en administraciones anteriores, esta estrategia contempla la adquisición definitiva de las unidades, con un costo aproximado de 1.8 mdp cada una.

Las ambulancias operarán mediante una red de coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y paramédicos comunitarios capacitados, con el propósito de garantizar atención las 24 horas del día.

Durante la entrega de las primeras unidades a comunidades de municipios como Pátzcuaro, Los Reyes, Uruapan, Zitácuaro y Ocampo, Ramírez Bedolla señaló que esta infraestructura responde a una demanda histórica de los pueblos originarios.