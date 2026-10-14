Comprarán Televisa y Fintech a AT&T México

Grupo Televisa, la compañía de medios de comunicación más grande de habla hispana, y Fintech Holdings, del empresario mexicano David Martínez, anunciaron ayer martes que llegaron a un acuerdo con AT&T para adquirir su negocio de telecomunicaciones móviles en el país por un precio de dos mil millones de dólares, sujeto a ciertos ajustes.

“El consorcio espera financiar la adquisición a través de una combinación de efectivo disponible y un financiamiento de deuda garantizada sin recurso al Consorcio”, detalló Televisa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

AT&T México es el segundo más grande operador móvil en el país, con aproximadamente 24.7 millones de suscriptores móviles al cierre del año pasado, y provee servicios integrados de telecomunicaciones incluyendo telefonía móvil, internet y servicios de valor agregado bajo títulos de concesión otorgados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Al 31 de diciembre pasado, AT&T México reportó ingresos consolidados por 85.4 mil millones de pesos y utilidad de operación de 1.4 mil millones.