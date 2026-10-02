Compró Sonora pruebas a empresa señalada de lavado

En 2020, Servicios de Salud de Sonora adjudicó un contrato para la compra de 18 mil pruebas para la detección del covid-19 a la empresa Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V. por más de 8 millones de pesos. Seis años después, la compañía fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a sus vínculos con una red señalada de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa.

El 13 de agosto de 2020, en Hermosillo, el organismo público descentralizado de Servicios de Salud de Sonora concretó la firma del contrato público SSS-CGSPES-AD-2020/CAAS/36/2020-132 con la empresa Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V. para la adquisición de 18 mil pruebas rápidas de tamizaje rápido covid-19 a un precio unitario de 420 pesos, lo que sumó un monto total de 8 millones 769 mil 600 pesos.

El documento fue suscrito por Alfredo de Jesús López Mercado, coordinador general de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Sonora, en representación del gobierno estatal, y por Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, como representante legal de Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V., quien también el pasado lunes fue sancionado y señalado por la OFAC de pertenecer a la red de lavado de dinero para el Cártel del Sinaloa.

De acuerdo con una revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Fiscalía General del Estado de Baja California otorgó tres contratos durante 2024 a otra empresa sancionada por la OFAC, también fundada por Moreno Gómez Santelices: Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, S.A. de C.V.; los acuerdos con la fiscalía sumaron 2 millones 277 mil 198 pesos para servicios de redes sociales, publicidad en medios digitales y producción de material informativo sobre acciones de la dependencia.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estas empresas forman parte de una red relacionada con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, identificado como operador de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, vinculado a Jesús González Lomeli, quien es identificado como socio de René Arzate García, “La Rana”, jefe de plaza de la organización criminal en Tijuana, Baja California.