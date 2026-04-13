Comunidad gitana pide reconocimiento jurídico

La comunidad gitana busca ser reconocida ante la ley, motivo por el cual solicitó a la Cámara de Diputados una reforma en la materia.

La petición fue realizada en el marco del Día Internacional del Pueblo Gitano, a través de un foro impulsado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Programa Universitario de Estudios sobre la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.

Salomón Bosquez Montes, representante de la comunidad gitana de México, puntualizó que actualmente miles de personas pertenecientes a esta continúan sin un reconocimiento pleno de su identidad, historia y aportaciones culturales, por lo que “resulta importante avanzar hacia el reconocimiento jurídico, cultural y social de la comunidad gitana en el país”.

Explicó que esta fecha tiene su origen en el Congreso Mundial Gitano de 1971 y en los encuentros posteriores organizados por la Unión Romaní Internacional, donde se consolidaron símbolos como la bandera y el himno del pueblo gitano.