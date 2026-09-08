Comunidad wixárika exige protección ante violencia

Comuneros wixaritari de Tateikie o San Andrés Cohamiata, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, se plantaron frente al Palacio de Gobierno estatal para exigir seguridad en su territorio, asediado desde hace años por integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que cometen secuestros, desapariciones y extorsiones.

El más reciente hecho ocurrió el pasado miércoles 2 de septiembre, cuando sujetos armados privaron de la libertad al comisariado de bienes comunales, Efrén Moreno, y a su padre, para liberarlos golpeados días después.

Exigieron la presencia y coordinación efectiva de las autoridades municipales, estatales y federales en la región para atender el problema de inseguridad, la implementación de una estrategia para proteger a la población y prevenir más hechos delictivos, así como el esclarecimiento de lo ocurrido el domingo con el secretario de Gobierno de Jalisco y su equipo de seguridad, cuando un escolta disparó al aire para dispersar a la gente que impedía que el funcionario se retirara.

Durante la manifestación, algunos de los comuneros recordaron que los wixaritari han caminado por sus territorios desde hace al menos tres milenios, pero desde hace cinco años que no pueden recorrerlos libremente por la presencia del crimen organizado y la ausencia de autoridad.