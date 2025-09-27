Con alimentos y medicinas viajan mexicanos a Gaza

A pocos días de llegar a Gaza para llevar ayuda humanitaria, mexicanos que integran la Flotilla Global Sumud aseguraron que van “armados con alimentos, medicinas y esperanza”.

Por su lado, la embajada de Israel en México reiteró que la flotilla, actualmente en tránsito por el mar Mediterráneo, no tiene como objetivo principal la entrega de ayuda humanitaria, “sino provocar deliberadamente una confrontación política y mediática”.

“Esta intención ha quedado en evidencia tras rechazar, en repetidas ocasiones, diversas propuestas concretas que habrían permitido el ingreso seguro y eficaz de la ayuda a la población de Gaza”, dijo la embajada israelí.

El periodista Ernesto Ledesma, mexicano que viaja en la Flotilla, expresó: “Sí, vamos armados con alimentos, medicinas y esperanza”.

La embajada en nuestro país aseguró que Israel entrega en Gaza hasta 300 camiones con ayuda humanitaria, mientras que la carga de la Flotilla llenaría máximo 15.