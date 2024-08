El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el bloque conservador se equivoca al señalar que a partir del 1 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum asuma la Presidencia, habrá un gran viraje en el país.

“Con Claudia Sheinbaum no habrá retrocesos, se los garantizo, va a estar igual y mejor, porque ella le tiene mucho respeto y amor al pueblo de México, para que no se piense que en unos días habrá un gran viraje, no, creo que hasta en eso se están equivocando los del bloque conservador, y otros”.

Sobrerrepresentación

Y ante la polémica de la “sobrerrepresentación” de Morena y aliados en el Congreso, López Obrador responsabilizó a la oposición que no hizo su trabajo y actuó de manera “irresponsable”.

“Nada de esto hubiese sucedido si ellos hubiesen hecho su trabajo como opositores y no hubiesen engañado a sus militantes, simpatizantes, pero actuaron de manera irresponsable con un profundo desprecio al pueblo”.

Avala huelga de jueces y ministros

Y en otro tema, avaló este miércoles que jueces, magistrados y ministros se vayan a huelga en contra de su iniciativa de reforma al Poder Judicial.

Aseguró que con esta huelga en el Poder Judicial se evitarán nuevos “sabadazos”.

“Si se van a la huelga quiere decir que no va a haber tantos sabadazos. O sea, no van a andar sacando gente”, dijo.

Donaciones a MCCI

En otro tema, el jefe del Ejecutivo federal, aseguró que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, desconoce que desde agosto de 2018 la Embajada de ese país en México ha donado más de 96 millones de pesos a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Señaló que es posible que al mandatario de la Unión Americana le estén diciendo que la entrega de estas donaciones son para una fundación que combate la corrupción, cuando, afirmó, es exactamente lo opuesto, pues acusó que MCCI tiene el propósito de mantener la corrupción y los privilegios.

Mas adelante, se refirió al caso de Mario Marín y criticó que el exgobernador priista de Puebla, tuvo que ser escoltado por patrullas de la Guardia Nacional, tras la decisión de una jueza para que pueda seguir su proceso en libertad en su domicilio en la ciudad poblana.