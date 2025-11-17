Con deficiencias, 80 % de alumnos en secundarias

En México, ocho de cada 10 estudiantes que cursaron tercero de secundaria no mostraron un aprendizaje plenamente desarrollado, mientras que en los campos formativos Saberes y pensamiento científico, en el que se integra Matemáticas, y Ética, naturaleza y sociedades, nueve de cada 10 alumnos presentaron deficiencias, de acuerdo con los resultados de la última evaluación diagnóstica que aplicó la desaparecida Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Evaluación Continua (Mejoredu) al inicio del ciclo escolar 2024-2015.

Los resultados de la prueba, revelan que los estudiantes de tercero de secundaria son los que mostraron mayores problemas de aprendizaje en los cuatro campos formativos, pues también en De lo humano y lo comunitario, sólo dos de cada 10 muestran desarrollo en la comprensión de estas áreas.

En la prueba diagnóstica de todos los grados evaluados de educación básica en los cuatro campos formativos, no hubo una sola ocasión en la que un gran porcentaje de estudiantes tuviera resultados aprobatorios.

En primaria, el grado que resultó peor evaluado fue tercero. En el campo formativo Lenguajes, únicamente 13.3 % de los estudiantes mostraron aprendizajes plenamente desarrollados, mientras que, en Saberes y pensamiento científico, este nivel obtuvo también resultados negativos, dado que sólo 18.95 % de los alumnos demostraron tener aprendizajes desarrollados.

En el campo formativo Ética, naturaleza y sociedades, el referido grado también fue el peor evaluado de primaria, ya que 17.29 % de los estudiantes mostraron aprendizajes plenamente desarrollados, en tanto que en De lo humano y lo comunitario, sólo 15.35 % logró demostrar este avance.

Bajos aprendizajes

Consultados por este diario, especialistas en educación destacan que los bajos aprendizajes terminan por desmotivar a los estudiantes, por lo que en ocasiones dejan las aulas.

Según el organismo civil Educación con Rumbo (ECR), tan sólo en el ciclo escolar 2024-2025 un total de 994 mil 219 estudiantes abandonaron las aulas.

Para el extitular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de su natal Sinaloa, Juan Alfonso Mejía, el rezago de aprendizajes entre los estudiantes repercutirá cuando entren al mercado laboral.

“Se están quedando rezagados hasta la cola en el mercado laboral. Y eso tendrá una doble consecuencia: estar rezagados hasta la cola de una oportunidad laboral repercutirá en que no tendrán la misma posibilidad de ingreso y eso los va a castigar doblemente.

“¿Qué le va a pasar al país? Desgraciadamente, la cifra en torno a que ocho de cada 10 alumnos son los que tienen resultados por debajo de lo esperado va a afectar al país. ¿Esto qué quiere decir? El tipo de empleos al que pudieran acceder estos jóvenes van a ser empleos que no están necesariamente calificados como competitivos”, subraya.

En esta misma línea se expresa Erik Avilés, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, quien añade que los estudiantes de educación básica de escuelas públicas, principalmente los de tercer grado a quienes se les aplicó la evaluación diagnóstica, ingresaron al bachillerato sin los conocimientos fundamentales necesarios.

Resalta también que, sin pensamiento matemático y científico desarrollado, estos jóvenes tendrán acceso limitado a carreras técnicas y profesionales mejor remuneradas.

La falta de competencias los condena a empleos precarios, informales y mal pagados.

Deficiencias

Expone que con nueve de cada 10 estudiantes mostrando deficiencias en pensamiento científico y ético, “estamos creando una generación incapaz de distinguir hechos de opiniones, evidencia de propaganda, o información verificada de noticias falsas. Estos jóvenes serán presa fácil de discursos populistas, teorías conspirativas, charlatanes y movimientos extremistas que explotan la falta de pensamiento crítico”, advierte.

Avilés argumenta, además, que en un mercado laboral cada vez más competitivo y tecnologizado, las deficiencias en matemáticas y ciencias repercuten prácticamente en una exclusión automática de sectores dinámicos como tecnología, ingeniería, investigación, finanzas y análisis de datos.

Para la fundadora y coordinadora nacional de la organización civil Educación con Rumbo, Paulina Amozurrutia Navarro, es claro que, con un bajo nivel de aprendizaje, los estudiantes estarán encadenados a empleos mal pagados y a vivir de los apoyos gubernamentales.