Con honestidad, damos resultados, reitera CSP en spots

A tres días de presentar su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en sus spots que “con honestidad, damos resultados”.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo compartió un video de rendición de cuentas en el que destaca el apoyo a personas con discapacidad y la Pensión Mujeres para las mexicanas de 60 a 64 años.

“Sólo en México, todos los adultos mayores, las mujeres de 60 a 64 años y las personas con discapacidad reciben una pensión. Además, 500 mil jóvenes pueden obtener un empleo para construir su futuro”, comentó.

En las imágenes se observa el acercamiento de la titular del Ejecutivo federal con personas adultas mayores, mientras expresa: “¿Sabes qué cambia cuando un gobierno trabaja por su pueblo? Cambia todo”.

Alade que con más de 18 Programas del Bienestar se destinan más de un billón de pesos, directamente a más de 32 millones de familias.

México va muy bien

De cara a su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “México va bien”, incluso con “las dificultades” que puede enfrentar cualquier país.

En su conferencia mañanera de el viernes 28 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo se dijo optimista y aseguró que hay reducción de la violencia en nuestro país.

“México va mejor, México va bien, vamos muy bien con las dificultades que puede enfrentar cualquier país, pero vamos bien. Vamos bien, yo estoy muy optimista, muy muy optimista de la economía, de la mejora de la calidad de vida, de las y los mexicanos, de la reducción de la violencia y del bienestar, que finalmente para eso estamos aquí, para generar bienestar al pueblo de México”, declaró Sheinbaum.