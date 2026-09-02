Con honestidad se dan resultados: Claudia Sheinbaum

Al presentar su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre las acciones realizadas durante los primeros dos años de su administración en materia de bienestar, seguridad, economía, infraestructura, vivienda, educación, salud y programas sociales, además de fijar las prioridades para la segunda mitad de su gobierno.

En materia social, destacó los programas de Bienestar y señaló que estos forman parte de una política orientada a garantizar derechos. Entre las acciones mencionó las pensiones para adultos mayores, los apoyos para personas con discapacidad, las becas para estudiantes y los programas dirigidos a mujeres, jóvenes y otros sectores de la población.

La mandataria informó también sobre los resultados relacionados con la reducción de la pobreza y señaló que, de acuerdo con los indicadores presentados por su administración, millones de personas dejaron esta condición durante los últimos años.

En educación, expuso acciones para ampliar la cobertura, particularmente en el nivel medio superior, así como la construcción y ampliación de planteles. También se refirió a las becas destinadas a estudiantes y al fortalecimiento de la educación pública.

En materia de vivienda, señaló que el Programa de Vivienda para el Bienestar contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas para personas de menores ingresos. Informó que hasta el momento se han contratado 668 mil viviendas, de las cuales 278 mil se encuentran en construcción y 90 mil ya fueron asignadas.

En salud, la presidenta informó sobre el proceso de fortalecimiento de las instituciones públicas y la ampliación de servicios, así como la construcción, rehabilitación y equipamiento de unidades médicas.

Seguridad, prioridad

En seguridad, Sheinbaum destacó la reducción de los homicidios dolosos y señaló que la estrategia combina las acciones de las instituciones de seguridad con la atención a las causas que generan la violencia.

La presidenta explicó que la estrategia incluye el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las fiscalías, además de programas sociales y acciones dirigidas a jóvenes y comunidades.

Economía fuerte y salario

En el ámbito económico, destacó el comportamiento de la economía mexicana, la inversión pública y privada y la generación de empleos. Señaló que el crecimiento económico debe estar acompañado de bienestar y destacó los incrementos al salario mínimo registrados durante los últimos años.

La mandataria afirmó que su gobierno mantendrá el rumbo establecido y que continuará trabajando durante la segunda mitad del sexenio con prioridad en el bienestar, la seguridad, la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura y el desarrollo económico.

La presidenta señaló que su administración mantiene una relación distinta con la población y destacó los recorridos realizados por el país. Informó que ha recorrido 84 mil kilómetros por aire y más de 20 mil por tierra, con presencia en los 32 estados de la República, además de encabezar 475 conferencias de prensa.

Entre aplausos, llamados a la austeridad

En el Patio Central de Palacio Nacional, entre aplausos, rostros conocidos y algunas ausencias que no pasaron inadvertidas, durante una hora con seis minutos, la presidenta habló de seguridad, economía, programas sociales y de la relación con Estados Unidos.

Más de 300 invitados arropaban a la mandataria federal. En las primeras filas se encontraban integrantes de su gabinete, legisladores, ministros de la Suprema Corte, empresarios y gobernadores.

Varias veces el discurso de Sheinbaum fue interrumpido por aplausos, particularmente cuando presumió la reducción de los homicidios dolosos, que ubicó en 51 % desde el inicio de su administración, y cuando habló de la defensa de la soberanía frente a Estados Unidos.

“Tenemos la responsabilidad histórica de garantizar el camino de la honradez y de un gobierno que esté al servicio del pueblo. Precisamente porque somos leales a esos principios podemos entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para todas y todos los mexicanos. No olvidemos nunca que la autoridad política y moral se escribe todos los días, esa no se adquiere ni con todo el dinero del planeta”.

Puntualizó que mientras tenga el honor de servir como presidenta de la República, defenderá con toda firmeza la soberanía, la dignidad y la independencia, ya que México es un país soberano y ante esto, recalcó, la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte.

Defiende megaobras de la 4T

La presidenta defendió las megaobras de la 4T impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien gobernó el país de 2018 hasta el 2024.

La mandataria habló de los avances del Tren Maya, Mexicana de Aviación, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Interoceánico, obras insignias del movimiento de la Cuarta Transformación.