Con la Transformación a México se le respeta: Claudia

Con la llegada de la Cuarta Transformación se reivindicó al país ante los ojos del mundo, por lo que ahora a México se le respeta, ya que no somos colonia ni protectorado de ninguna otra nación, así lo aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al encabezar la ceremonia de conmemoración del Día de la Bandera en Campo Marte.

“Ya no es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros, o que miraban fuera como ejemplos a seguir; ahora no, desde que llegó la Transformación al gobierno es claro que reivindicamos que a México se le respeta, que no somos colonia ni protectorado de ningún país”, destacó.

Por ello, sostuvo que el Gobierno de México, las Fuerzas Armadas y el pueblo son uno solo.

Destacó que, junto con el Escudo y el Himno Nacional, la Bandera de México es uno de los símbolos patrios que sintetizan la historia de un país a través de sus héroes y heroínas, quienes lucharon por construir una nación libre, soberana e independiente.

En la conmemoración del Día de la Bandera, la presidenta y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas tomó protesta, de manera virtual, a mil escoltas de escuelas primarias y secundarias de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de todo el país: 920 en las 31 entidades federativas y 80 en la Ciudad de México; así como a 56 escoltas de las Fuerzas Armadas de México; además de que abanderó presencialmente a las escoltas de organismos presentes en Campo Marte.

También, la titular del Poder Ejecutivo federal realizó el abanderamiento de las escoltas de la Secundaria Diurna número 8, la Secundaria Técnica 105 de la Ciudad de México; del 27 Regimiento de Caballería Motorizado, con sede en Cerralvo, Nuevo León; de la Base Naval Logística de la Armada de México, con sede en la Ciudad de México; de la Base Aérea Militar No. 20, con sede en Tulum, Quintana Roo; y del Mando Especial de la Guardia Nacional, con sede en Acapulco.

Se desvincula de Juan Pablo Penilla

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo habló sobre la relación que se ha hecho de Morena con Juan Pablo Penilla, abogado de “El Mayo” Zambada, la mandataria aclaró que no conoce a esa persona y garantizó que su gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie.

Esto, luego de que circulara una fotografía de ella junto al abogado del capo detenido en Estados Unidos.

Así también, afirmó que “El Mayo” tiene órdenes de aprehensión en México, por lo que tiene que enfrentar la justicia por los delitos que ha cometido, pues afirmó que su gobierno no lo protege.

Esto, después de que Ismael Zambada enviara una solicitud al Gobierno de México para solicitar su repatriación de Estados Unidos.

Así también, criticó el trabajo “de ficción” de la periodista Anabel Hernández, después de que informó que Juan Pablo Penilla es cercano a Morena.

“Ella ha establecido una forma de periodismo que no es periodismo, es ficción, entonces no es creíble para el pueblo de México, ella perdió credibilidad hace mucho tiempo”, declaró la titular del Ejecutivo federal.

Ya no hay obstáculos para la elección judicial

Y tras darse el viernes pasado el banderazo a la impresión de las boletas para la elección judicial, la presidenta llamó a todas las personas mexicanas a votar el próximo 1º de junio y aseguró que no hay obstáculos para este ejercicio, ya que será “el día de la democracia”.