Con llegada de Godoy se tendrá mejor coordinación

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que la coordinación con Alejandro Gertz Manero, quien renunció a la Fiscalía General de la República (FGR), siempre fue buena y con la llegada de Ernestina Godoy, como encargada de despacho, se tendrá una mejor coordinación.

“Con el doctor Alejandro Gertz Manero siempre tuvimos una excelente coordinación, ahora con la encargada de despacho, Ernestina Godoy, buscamos fortalecer la coordinación. Ahora, con la reestructuración que Ernestina Godoy está comenzando a hacer, estamos todavía en una mejor coordinación”, resaltó el titular de la SSPC.

En conferencia de prensa, enfatizó que la coordinación con Gertz Manero fue buena, pero siempre buscan que mejore.

“La licenciada Ernestina Godoy ya había trabajado con las personas que integró a su equipo, en el caso del licenciado César Oliveros (quien fue designado titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada) ha trabajado con él en estos últimos años.

“Con Héctor Elizalde Mora (quien encabezará la Agencia de Investigación Criminal) ya habían trabajado un par de años. Estamos seguros que va a mejorar la coordinación”, precisó García Harfuch.

Descarta presunto dinero del crimen en Miss Universo

García Harfuch descartó que haya indicios de presunto dinero del crimen organizado en Miss Universo; esto, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen, por supuestos ilícitos de huachicol y tráfico de armas para el narcotráfico.

En conferencia de prensa de este domingo para informar avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, aseguró que las autoridades no tienen detectada ninguna correlación entre el concurso Miss Universo con las investigaciones correspondientes a Rocha y a la red de delincuencia organizada.

“La investigación derivó en 13 órdenes de aprehensión, como ya se informó en su momento. Una de ellas es de esta persona, que se hicieron en plena coordinación con la Fiscalía General de la República”, informó.

El titular de la SSPC resaltó que fue una investigación entre la FGR, la Secretaría de Seguridad y las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad: “todos aportamos información”, dijo.

En medio de la fuerte polémica que sacude a la edición 2025 de Miss Universo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana salió a calmar la controversia: aseguró que no existen indicios de que la organización del certamen esté financiada con recursos del crimen organizado.

“No tenemos ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en Miss Universo”, afirmó en conferencia de prensa, pese a que uno de los copropietarios en México, el empresario Raúl Rocha Cantú, enfrenta una investigación federal por presuntos delitos de tráfico de armas, huachicol y narcotráfico.

“No lo tenemos, ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso como tal con las investigaciones correspondientes”, añadió García Harfuch. En tres ocasiones insistió: “No existe ningún vínculo entre recursos provenientes de organizaciones criminales y el certamen de Miss Universo”.

Raúl Rocha Cantú, quien en enero de 2024 adquirió el 50 % de la franquicia mexicana del certamen, es investigado desde 2024 por la Fiscalía General de la República.

El 15 de septiembre de 2025 un juez federal libró la primera orden de aprehensión en su contra, pero la FGR lo convirtió en testigo colaborador a cambio de información, lo que le permitió seguir en libertad mientras se ejecutan 13 órdenes de captura en contra de él y otras 12 personas, entre ellas una funcionaria federal ya detenida.

Presenta avances de seguridad en Michoacán

A su vez, Omar García Harfuch presentó los avances de seguridad en Michoacán. Resaltó que el trabajo entre las instituciones ha permitido detener a 932 personas por delitos de alto impacto y aseguraron casi 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y desmantelar 17 laboratorios.

En conferencia de prensa señaló que incrementaron el despliegue en la entidad con 12 mil 514 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y SSPC.

Además, se fortaleció a la Policía y Fiscalía estatal con equipamiento y capacitación bajo la supervisión del Gobierno de México.

El funcionario detalló que para fortalecer la Estrategia Nacional contra la Extorsión se instaló una subsede en el estado y se capacitó a operadores del 089, lo que ha permitido 478 detenciones a nivel nacional, 180 de ellas en Michoacán.

Agregó que fue detenido Pedro “N”, extorsionador; también fue capturado “El licenciado”, identificado como uno de los autores intelectuales del homicidio del alcalde de Uruapan Carlos Manzo ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas.

En su intervención, el secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, comentó que se implementaron varios planes dando prioridad a Morelia, Uruapan y Zamora.

“Las acciones que se hicieron en el plan Michoacán por la paz y la justicia se integraron dos células de inteligencia, se llevaron a cabo 22 operaciones aéreas, 17 torres de inspección contra robo de vehículos, se ejecutaron 25 órdenes de investigación y 29 órdenes de aprehensión, 126 bases de operaciones interinstitucionales y se han llevado reuniones”, aseveró el titular de la Defensa en el auditorio del cuadrilátero del SSPC.