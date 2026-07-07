Con llegada de la 4T, pueblo mexicano vive mejor: Sheinbaum

A ocho años de la llegada de la llamada Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el pueblo mexicano vive mejor.

En conferencia de prensa, la mandataria federal destacó que desde el triunfo electoral en 2018 del expresidente Andrés Manuel López Obrador, 13.5 millones de mexicanos han salido de la pobreza, ha aumentado significativamente el salario mínimo, el peso está fortalecido y la inflación ha bajado.

“La gran diferencia es que antes se gobernaba para unos cuantos y el poder económico tenía la influencia sobre el poder político, y eso ya no. Hoy se gobierna para el pueblo y el pueblo vive mejor.

“En seis años, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza y sigue aumentando el salario mínimo; mejores condiciones de vida”.

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal y previo a su Segundo Informe de Gobierno que se llevará a cabo en septiembre, adelantó que en el segundo semestre se notarán mejores indicadores económicos.

Credencialización del Servicio Universal de Salud

Así también, informó que se avanza en la credencialización al Servicio Universal de Salud y destacó que se han registrado más de un millón 200 mil personas adultas mayores.

Recordó en conferencia de prensa matutina que se busca que este programa inicie en enero del próximo año.

“Empieza el próximo año. Son más de un millón 200 mil adultos mayores que se han registrado.

“Recuerden que empezamos con adultas y adultos mayores en la credencialización del Servicio Universal de Salud y va avanzando. En enero iniciaría esta posibilidad de poder compartir servicios en los tres institutos principales de salud”, dijo en Palacio Nacional.

Dos Bocas opera en su totalidad

En otro tema, la mandataria informó que tras el accidente que se registró en marzo pasado en la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, la planta ya opera en su totalidad y está aumentado su producción.

Claudia Sheinbaum indicó que se hizo uso de los seguros con los que cuenta la refinería, insignia del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Informe sobre caso de “El Mayo”

Y luego de que dejó pendiente el tema la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que alista un informe sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, tras la reciente difusión de imágenes a casi dos años de la captura del narcotraficante y la exposición del avión en el que fue trasladado.

Sheinbaum Pardo indicó que la información se dará a conocer hoy martes e insistió que hubo participación de agencias de Estados Unidos.

Mencionó que tendrá una reunión con distintas dependencias para abordar el caso, además que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que informe de lo que se dijo en su momento al entonces fiscal Alejandro Gertz Manero.

Al cuestionar “¿Quién mintió?”, la presidenta afirmó que por el bien de México y de la relación con Estados Unidos es importante que salga a la luz y que se esclarezca toda la información sobre la captura y detención del narcotraficante Ismael Zambada.

Caso Gilda Lozoya

Así también, Sheinbaum Pardo pidió información a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien obtuvo libertad condicional ante el caso Agronitrogenados.

Sheinbaum Pardo comentó que Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México, no ha acabado de pagar por el caso Agronitrogenados.

La presidenta aseguró que no se puede dejar de hablar de Genaro García Luna, quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad con el expresidente panista Felipe Calderón.

Calificó a García Luna como “personaje nefasto” y pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que informe sobre la recuperación de activos relacionados al exsecretario de Seguridad Pública.