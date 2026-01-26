Con marcha, exigen justicia para Fernando Alán

Jóvenes marcharon para exigir se esclarezca la muerte de Fernando Alán “N”, quien murió en un supuesto fuego cruzado; asimismo, pidieron que se castigue a los responsables. Los manifestantes usaron camisetas blancas, algunas con la imagen del joven y el mensaje “descansa en paz”; también portaron pancartas con textos como “matar inocentes no es bienestar”.

El joven estudiante universitario y su novia Rosa Guadalupe recibieron disparos luego de estacionar al percatarse que había púas de acero y balazos en el pavimento. Brayan Humberto “N”, padre de Fernando, afirmó que”no voy a politizar la muerte de mi hijo, confío que se va a cumplir la palabra de esclarecer su muerte”.

Investigar

Señaló que tuvo una reunión con el gobernador Rubén Rocha, en la que este se comprometió que la Fiscalía General de la República irá a fondo en este caso, que tuvo lugar el pasado martes 13 de enero, en donde Fernando Alán murió y su acompañante resultó herida.

Dio a conocer que, según los testimonios que se tienen del personal de las fuerzas federales, los disparos efectuados contra el vehículo en que viajaban Fernando Alán y su novia fueron directos, por lo que no quedaron en un fuego cruzado ni se trató de un error.

A un costado del atrio de la catedral, se reunieron cientos de jóvenes y familias -en su mayoría vestidos con ropa blanca- portaron algunas fotografías y largas lonas con fotos de sus seres queridos que permanecen en calidad de desaparecidos.

Una larga columna de jóvenes y adultos, vestidos de blanco y con decenas de pancartas con textos como “basta de violencia”, “justicia”, “aparición de desaparecidos”, marcharon desde frente de la catedral, en el centro de Culiacán, hasta el templo de la Lomita, en la colonia Guadalupe.