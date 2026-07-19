Con más de cinco recesos, sigue audiencia de Ruffo

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, sigue compareciendo ante una jueza de control, en una audiencia por videoconferencia que lleva por lo menos cinco recesos que han interrumpido su avance, comentaron fuentes judiciales.

Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control, la inició el viernes a las 13:00 horas y luego decretó un receso hasta las 19:00 horas y durante la madrugada y mañana de ayer sábado hubo tres descansos.

Por lo que la diligencia continúa nuevamente, y en la misma, la Fiscalía General de la República (FGR) expone el esquema de operación de Ruffo Appel y coimputados, a quienes señala de integrar la red más grande de huachicol fiscal que se haya detectado en nuestro país.

Mientras la diligencia sigue su curso, afuera de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), en el Centro de la Ciudad de México, permanece desde la noche del viernes un convoy de camionetas de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Marina Armada, listos para llevar al excoordinador panista al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México (Edomex).

Y es que se espera que la jueza le dicte la prisión preventiva oficiosa al exmandatario panista y que su defensa solicite la ampliación del plazo constitucional para resolver si es vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando. De ser así, podría ser trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Appel tramita amparo

En tanto, un secretario en funciones de juez con residencia en Ensenada, concedió al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, una suspensión de plano para efectos de que no sea incomunicado y sufra actos de tortura, luego de que fuera detenido el pasado jueves en el municipio de Ensenada.

A través de su defensa, el panista promovió un amparo en el que reclamó la privación ilegal de la libertad, así como incomunicación, tortura, malos tratos o afectación a la integridad personal.

Sin embargo, el encargado del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, le otorgó la medida cautelar solo para efectos de que no esté incomunicado y no sufra actos de tortura de las autoridades que están a cargo de su custodia.