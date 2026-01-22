Con Morena impunidad y cero castigos

En México prevalece la impunidad porque los delincuentes saben que con Morena no habrá ningún castigo, ya que se trata de un gobierno incapaz, rebasado y sin rumbo, aseguró el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

En un comunicado, aseguró que los delincuentes saben que no hay castigo y que el gobierno no los enfrenta. “La gente vive con miedo, sale a trabajar sin saber si va a regresar y ve cómo la inseguridad crece mientras Morena no hace nada”, dijo.

El dirigente opositor advirtió que “esto no es normal y no se puede aceptar”, por lo que señaló que en el PRI “estamos del lado de las familias, de quienes quieren vivir tranquilos, en paz y con seguridad”.

Al respecto, la dirigencia nacional priista destacó que Morena fracasó en lo más básico: proteger a la gente. Incluso, indicó, los criminales saben que este gobierno es inepto para enfrentar la inseguridad.

En ese marco, agregó que con Morena los delincuentes saben que no pasa nada, porque hay abrazos para el crimen, excusas para el pueblo y un gobierno que no sabe ni quiere gobernar.