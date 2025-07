Con nueva Ley de Telecom no se espía ni se censura: CSP

Al manifestar que “es falso, es mentira”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que se busque espiar o censurar con la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual fue aprobada el martes por la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa matutina, la mandataria federal señaló que lo que se busca es construir un país seguro y en paz, e indicó que una intervención telefónica socialmente la puede aprobar es un juez basado en la Constitución y en las leyes.

“Es falso, es mentira que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar. Falso. Se miente deliberadamente. El gobierno no va a espiar a nadie como nos espiaron a nosotros, por cierto. Yo creo que todos los que estamos aquí (integrantes de su gabinete, así como Delfina Gómez, gobernadora del Edomex), de una u otra manera fuimos espiados, porque todos los compañeras y compañeros son militantes del movimiento desde hace muchísimos años.

Entonces todos nosotros fuimos espiados, nosotros no espiamos a nadie, absolutamente a nadie. Lo que queremos es construir un país seguro, en paz. Entonces una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por Constitución y por leyes, en ningún momento se está espiando a nadie”.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública se busca tener una plataforma única de información.

Defiende Sheinbaum al peso

Y pese a los señalamientos a dos bancos y una casa de bolsa por supuesto lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la presidenta aseguró que el peso mexicano se mantiene sólido por la confianza de la economía.

“Una muestra de esto es nuestra moneda, hoy el peso está en 18.78 (dólares). Eso es una muestra de la confianza que hay en la economía mexicana. Y frente a cualquier problema que pudiera haber ocurrido con estos tres bancos se están tomando medidas”, aseguró.

Anuncian inversión de 75 mil 786 mdp en zona oriente del Edomex

Así también, presentó el Plan Integral para la zona Oriente del Estado de México (Edomex) que beneficiará a 10 millones de habitantes de los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, a través de 121 acciones con una inversión de 75 mil 786 millones de pesos (mdp), de los cuales el 60 por ciento los aporta el Gobierno Federal; 30 por ciento el Gobierno estatal; y 10 por ciento los municipios.

“Va a ser muy importante para la zona centro del país. Y es una deuda histórica que tiene México con estos municipios tan importantes para el país; entonces, estamos cerrando esa deuda histórica”, destacó en la conferencia matutina, en la que fue acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, por secretarias y secretarios, por presidentas y presidentes municipales, así como por el coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Armando Quintero Martínez.

Explicó que este plan se diseñó desde la campaña presidencial, para atender integralmente esta zona en materia de infraestructura, educación, salud, agua y en seguridad pública con lo cual, aseguró, se hace realidad el pensamiento de la Cuarta Transformación: “por el bien de todos, primero los pobres”.

No es una medida contra México

Y luego de que fue aprobado el plan fiscal del presidente Donald Trump, y con ello el impuesto a las remesas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que esta medida no es solo contra México, aunque fue el único país que se movilizó contra el impuesto.

“Es una medida no solo a México, es a la India, que son los principales receptores de remesas de todo el mundo, de Estados Unidos, y a todos los países de América Latina, no solo es para México, pero hay que decir que México fue el único país que nos movimos para pedir que esto no fuera así”, aseguró.

Así también, se manifestó en contra del endurecimiento del bloqueo económico a Cuba por parte de Estados Unidos, y adelantó que esa será siempre la posición del Gobierno de México.

La mandataria federal destacó que desde hace décadas, el Gobierno Mexicano ha votado en contra de este bloqueo económico a la isla y es una posición que se ha mantenido independientemente del gobierno en turno.