Con Plan B de reforma electoral se ponen límites

Al presentar su Plan B de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se ponen límites.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, señaló que los diputados de partidos aliados, Verde y del Trabajo, así como Movimiento Ciudadano, PAN y PRI, se opusieron a reducir sus montos.

“No es secreto. Una buena parte de los diputados del Partido Verde y del PT, y los diputados del MC, y los diputados del PRI, y los diputados del PAN se negaron a que se redujeran los montos de los partidos políticos.

O a que los plurinominales, es decir, la representación proporcional de los partidos, fuera electa de manera directa; eso es público y notorio”, señaló.

Reiteró que con el Plan B se busca seguir con la disminución de privilegios. “Se ponen límites a lo que pueda percibir el presidente de un partido político porque hoy no hay límites, y son funcionarios públicos”.

Mencionó que también se ponen límites a los beneficios que puedan tener los funcionarios: “Se le ponen límites a los consejeros de los institutos electorales locales y del Instituto Nacional Electoral; se ponen límites a los que son de los tribunales estatales y la Sala Superior del Tribunal de Justicia federal, electoral y algunos otros límites”.

Podría entrar la UIF a investigar origen de recursos

En aras de que haya una mayor fiscalización y transparencia en materia electoral, la presidenta indicó que en su Plan B se busca que en caso de que el INE lo solicite pueda entrar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a investigar el origen de recursos económicos, así como el posible desvío de éstos.

La jefa del Ejecutivo señaló que en esencia el Plan B busca que haya menos privilegios y que se transparenten todos los recursos, entre ellos, que ningún presidente de partido o servidor público gane más que la presidenta de la República y que se otorguen bonos, seguro de gastos médicos, entre otras prestaciones.

Reforma electoral va al Senado

Después de haber sido desechada su reforma electoral en la Cámara de Diputados, Sheinbaum Pardo informó que envió su Plan B, con el que están de acuerdo los partidos aliados, Morena y Partido Verde.

Mencionó que el tiene que ver con “la reorientación del presupuesto” en los congresos locales, Senado y cantidad de regidores para que el recurso se quede en los municipios y estados para obra pública.

Ve posible enviar reforma de pluris en próxima legislatura

La presidenta adelantó que no quitará el dedo del renglón y que es posible que en la próxima legislatura presente de nueva cuenta una propuesta para reformar la forma en cómo se eligen a los legisladores plurinominales.

A pregunta expresa, señaló que esto podría depender de cómo se conforme la siguiente legislatura.

El Ejecutivo afirmó que en su mayoría la población mexicana no está de acuerdo en que sean las cúpulas de los partidos políticos quienes elijan a los legisladores plurinominales.

Con Zaldívar explican simplificación de elección

Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de Presidencia, explicó la simplificación a la elección del Poder Judicial, luego de que la presidenta presentó el Plan B de la reforma electoral.

El ministro en retiro indicó que el planteamiento es uniformar el número de candidatos y candidatas para disminuirlo.

“Que haya dos candidatos, un hombre y una mujer por cada uno de los tres comités, y que al final el elector pueda elegir, optar, en hasta por un hombre y una mujer. Esto haría mucho más sencilla la votación, más ágil y menos compleja”, abundó.

Quien no quiera aportar que no aporte a Cuba

En otro orden de ideas, Sheinbaum llamó “a quien no quiera aportar, que no aporte”, en el marco de las donaciones que se llevan a cabo para apoyar a Cuba. Criticó “las mentiras y calumnias” hacia el expresidente López Obrador, quien invitó a donar a una cuenta bancaria.

“Aprovecho para decir, porque siguen con esta cantaleta de que cómo es posible que se abra una cuenta para aportar: Quien no quiere aportar, que no aporte. Y quien quiera aportar, que aporte. Desde nuestro punto de vista, tiene un sentido solidario y fraterno a un pueblo en sufrimiento. Entonces, quien no esté de acuerdo, pues está en su derecho”, expresó.

Contratación de 14 mil médicos es histórico

Sheinbaum Pardo calificó como histórica la contratación, este año, de más de 14 mil médicas y médicos especialistas con lo que, aseguró, se fortalecen los tres sistemas de salud pública: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y el IMSS Bienestar.

“La contratación de especialistas este año es histórica, se están contratando cerca de 14 mil especialistas en las tres instituciones de salud, es histórico. Tiene que ver con la modificación que se hizo con el presidente López Obrador y que nosotros dimos continuidad de que entraran más médicos a las especialidades, porque recuerden que en el periodo neoliberal disminuyó muchísimo la entrada de médicos para poder ser especialistas, para poder cursar su especialidad. Entonces este año de manera histórica se están contratando cerca de 14 mil especialistas, lo que evidentemente fortalece los tres sistemas de salud”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.