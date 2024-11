Con poca asistencia, trabajadores del PJ marchan

Evidente la poca asistencia de personas a la marcha, tras resolución de la Corte. El Universal

Con poca asistencia, los ánimos en el suelo, las consignas sin fuerza, sociedad civil y trabajadores del Poder Judicial marcharon del Ángel de la Independencia hacia el Senado, tras una hora de retraso.

La movilización denominada Por la libertad y la justicia, la cual se replicó en distintas entidades del país, buscaba continuar la resistencia en contra de la reforma judicial y llamar a la ciudadanía a manifestarse.

Víctor Mata, secretario de tribunal del Poder Judicial de la Federación, explicó a este diario que es inevitable que bajaran los ánimos, ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Siempre habrá alguien que no resista, pero las ideas, no; las ideas y los ideales es por lo que hay que luchar, no importan las personas, importa esa meta que queremos conseguir, que es la división republicana del Poder y del Estado de derecho”, aseguró.