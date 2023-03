Con reforma electoral queremos fortalecer la democracia

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que con la reforma electoral "no queremos tranzar, queremos transformar". Cortesía

México.- El viernes desde la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con la reforma electoral "no queremos tranzar, queremos transformar, si no, esto no cambia", y garantizó que el llamado Plan B no limita los derechos ciudadanos y por el contrario fortalece la democracia.

El mandatario federal enfatizó que las reformas en materia electoral eliminan a la "burocracia dorada" de los organismos electorales que goza de varios "privilegios" e inclusive mantiene como enigma el presupuesto que existe en los fideicomisos que hay en el Instituto Nacional Electoral (INE).