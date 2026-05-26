Con reforma INE sería juez y parte: Taddei

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, alertó que la reforma en materia electoral y judicial que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum podría convertir al instituto en “juez y parte” durante las elecciones, pues no es una de sus facultades palomear candidatos antes de que los postulen los partidos políticos.

“El INE no puede, ni debe convertirse en juez y parte de una contienda política”, dijo.

Este posicionamiento surge a partir de la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del INE, integrada en la reforma enviada al Congreso por la presidenta Sheinbaum.

La iniciativa de Sheinbaum propone reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para incorporar dicha Comisión de verificación, orientada a revisar perfiles de candidaturas a través de una nueva comisión dentro del INE, a solicitud de los partidos.

Guadalupe Taddei detalló que la comisión se plantea en la reforma como un órgano permanente integrado por cinco consejeras o consejeros electorales con presidencia rotativa anual.

Taddei afirmó que la iniciativa no sustituye la responsabilidad de los partidos políticos al seleccionar a sus candidatos, pero puede vulnerar el carácter neutral del INE.