Con reforma, jueces serán “siervos de la nación”: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la reforma al Poder Judicial que propuso para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces sean elegidos por el voto popular, tiene la finalidad de que se conviertan en siervos de la nación.

“Vamos a recurrir, en este caso, al método democrático, que sea el pueblo el que decida, para que los jueces actúen como servidores públicos, que no estén al servicio de una minoría o de un consorcio económico, financiero o de potentados, que estén al servicio del pueblo, que no le deban su cargo más que al pueblo, para que no sean empleados de nadie, sean servidores públicos, siervos de la nación”, dijo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo insistió en que el Poder Judicial está corrompido por el crimen organizado y delincuentes de cuello blanco, y por ello es necesario reformarlo.

No descarta corrupción

Además, compartió que la elección los magistrados no asegura que no caigan en corrupción… “no hay nada perfecto y no se puede pensar que se vive en una sociedad perfecta”.

En ese sentido, aseguró que la elección de esos funcionarios es lo mejor… “Es como los sistemas políticos. Está demostrado que el mejor, aunque no es perfecto, es el sistema político democrático. Desde luego mejor que la dictadura, la tiranía, la oligarquía y otras formas de gobierno”, apuntó en su conferencia matutina.

No deben espantarse por reforma

Así también, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no deben espantarse por la reforma al Poder Judicial, porque en las pasadas elecciones la gente no sólo votó para que continúe la transformación, sino también para poder llevar a cabo reformas constitucionales.

“La gente sale a votar, no solo por los candidatos, sale a votar porque quiere que continúe la transformación y para eso se logra mayoría calificada y ahora ¡se espantan!, porque ahora será posible, sí así lo deciden los legisladores, llevar a cabo reformas constitucionales y entre ellas la del Poder judicial”.

Votaron por Morena porque ahora reciben “su dinero”

En otro tema, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en las pasadas elecciones del 2 de junio, la gente salió a votar -en su mayoría en favor de Morena- porque ahora reciben “su dinero” a través de los programas sociales.

“¿Qué pasó? Que la gente se da cuenta, siempre sabían que imperaba la corrupción, pero ahora lo pueden constatar porque no recibían nada de su dinero, del presupuesto y están recibiendo apoyos”, dijo.

Hubo campaña nacional contra RN

Así también, López Obrador acusó que hubo una campaña nacional en contra de Rocío Nahle, durante el pasado proceso electoral, donde compitió con Morena por la gubernatura de Veracruz y que finalmente ganó.

“Felicitar al pueblo de Veracruz porque siempre ha sido un pueblo muy avispado, muy despierto, y ahora lo demostró de nuevo, no se deja chorear. Es que hubo una campaña increíble de reparto de dinero, acusando a Rocío de corrupción, de todo, pero no solo en Veracruz, a nivel nacional”, dijo en su conferencia mañanera de este jueves, 13 de junio, en Palacio Nacional.

López Obrador felicitó a los habitantes de Veracruz por los 2 millones 124 mil 130 votos para la candidata morenista, que representa 53.89 % de la votación total que se registró el pasado 2 de junio.

“Felicito a mis paisanos, a mis paisanas, por la decisión que tomaron de elegir a Rocío Nahle, es algo importantísimo, es lo mismo que pasó a nivel nacional, hubiese sido muy lamentable el regresar a la corrupción”, expresó.