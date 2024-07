Con Sheinbaum se garantiza la continuidad de 4T

Este fin de semana, de gira por varios municipios de Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la llegada de la primera presidenta, Claudia Sheinbaum, está garantizada la continuidad de la cuarta transformación.

En su participación, López Obrador argumentó que Sheinbaum Pardo es partidaria del humanismo mexicano y de la justicia social, por ello sabe de su compromiso real con el pueblo de México.

Acompañado de la virtual presidenta electa, en Pitiquito, Sonora, el jefe del Ejecutivo reiteró que continuará el apoyo a las comunidades indígenas del país y el Plan de Justicia para el Pueblo Seri.

Continuidad

“Vamos hacia adelante, esto es lo que yo llamo ‘continuidad con cambio’. Continúa el proyecto de justicia y cambian los responsables de servirle al pueblo porque si no hay ese cambio, si seguimos los mismos, entonces se pueden abrir apetitos, se van creando apetitos para permanecer, perpetuarse en el cargo”, subrayó.

“Me da mucho gusto que la presidenta electa haya hecho el compromiso de darle continuidad al Plan de Justicia para los Seris”, agregó.Más adelante, el presidente reconoció a los servidores públicos que han formado parte de las acciones en beneficio de las comunidades indígenas de Sonora.

Sheinbaum no es “fifí” y cumple con principios de su movimiento

El presidente AMLO presumió que su sucesora en la Presidencia, Claudia Sheinbaum, no es “fifí” y cumple con los tres principios de su movimiento: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Ante el indomable pueblo yaqui -tras firmar un decreto presidencial para entregarles más de 12 mil hectáreas de tierras como parte del Plan de Justicia-, recordó que la virtual presidenta electa es una mujer con mucha experiencia y académicamente muy preparada, porque es doctora en energía.

“Dos cosas que son muy importantes: una, que viene desde jovencita luchando por la justicia, no es fifí, para que se entienda, ella siempre luchó por los pobres, por los necesitados por las causas justas, y lo otro, que es mucho mucho muy importante, la honestidad”. Señaló que hacía futuro no hay nada de qué preocuparse, porque está garantizado el relevo y habrá continuidad en todos los programas del Bienestar para el pueblo de México.