Con sueldos de 2 mil 300 pesos, así laboran policías

Legisladores, organizaciones y autoridades analizaron los contrastes salariales de los policías municipales en México, en donde Mexicali con 24 mil pesos y San Pedro Garza García con 21 mil, se encuentran entre quienes perciben mejores sueldos; mientras que Cuautitlán de García Barragán, en Jalisco son los peores pagados con dos mil 300 pesos al mes.

Se expuso que estudios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que otros municipios con sueldos altos (de 18 mil pesos libres o más) incluyen a Guadalajara, Irapuato, Monterrey, Querétaro y Coatzacoalcos (Veracruz), este último con un salario base de cerca de 18 mil pesos netos.

Entre los municipios que han logrado revertir la brecha salarial, destaca el municipio Mexicali que ha instrumentado mediante la profesionalización y dignificación de sus elementos sea replicado en otras poblaciones del país, donde hay uniformados que reciben salarios muy bajos y sin tipo de prestación social o seguros de vida.

Rezago salarial

Al respecto, la Oficial Mayor del Municipio de Mexicali, Claudia Beltrán, expuso que se ha logrado revertir el rezago salarial en la entidad para 1 mil 700 policías con un salario promedio de 24 mil pesos al mes.

“Se ha dotado a todos los policías de seguro de vida, porque es imposible exigirlo a un agente a que está comprometido, con nuestra sociedad, con la comunidad, sin garantizar que en caso de que algo le ocurra en el cumplimiento de su deber, su familia quede protegida”, apuntó.

Indicó que se ha buscado dignificar a los policías en esa administración con Infonavit para que todos los policías de esa ciudad fronteriza puedan acceder a un crédito de vivienda, lo cual no ocurre en muchas ciudades del país, sumado a que ya fue autorizada la creación de una academia de policía en Mexicali.

Programa de retiro

Asimismo, se ha impulsado un programa de retiro anticipado para los policías de mayor edad o que tienen problemas de salud, además de apoyos a la educación de los hijos de los uniformados.

Cabe destacar que en diversas localidades del Estado de México (como Cuautitlán Izcalli o municipios rurales) los elementos perciben sueldos iniciales que rondan los 8,000 pesos.

Se expone que existe un déficit generalizado en el país, con municipios que operan con menos de un policía por cada mil habitantes o carecen por completo de corporación formal. Un porcentaje considerable de agentes no recibe uniformes nuevos de forma regular, carece de capacitación continua o trabaja en turnos extenuantes de 24x24 o 48x48 horas.

De acuerdo con un informe de México Evalúa el promedio salarial oscila entre los ocho mil y 11 mil pesos mensuales, y se estima que cerca de siete de cada diez policías municipales no perciben un salario digno de acuerdo con los estándares internacionales.

De acuerdo con el análisis, los salarios más bajos para policías municipales y estatales se concentran en entidades como Tabasco, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, donde los elementos perciben en promedio entre ocho mil y 9 mil 500 pesos mensuales, e incluso menos de cuatro mil pesos por quincena en ciertos municipios.