Con sus 7 integrantes, TEPJF completo luego de dos años

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está completa luego de dos años, con la llegada del magistrado Gilberto Bátiz y la magistrada Claudia Valle. El martes se realizó una sesión solemne para la instalación del pleno.

En la sesión estuvo presente el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, quien se sentó al lado de la magistrada presienta, Mónica Soto.

Por qué estaba incompleta Sala Superior del Tribunal

La Sala Superior tuvo dos vacantes desde octubre de 2023, cuando dos magistrados concluyeron su periodo y el Senado nunca votó las ternas previstas para esos cargos, previo a la aprobación de la reforma judicial.

La magistrada presidenta, Mónica Soto, aseguró que tras el proceso electoral del Poder Judicial, quedó demostrado que el Tribunal Electoral es más fuerte que cualquier dificultad, además de que se defendió la solidez institucional.

Señaló que los integrantes de la Sala Superior deben actuar con prudencia en el juicio, firmeza en los principios y sensibilidad frente a las legítimas demandas que se les presente.

También estuvieron como invitados el resto del pleno de la Suprema Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas de las Salas Regionales y algunas consejerías del INE, incluyendo a la presidenta Guadalupe Taddei.

Como determinó el Senado, Gilberto Bátiz asumirá la presidencia del Tribunal Electoral hasta el 1 de noviembre, por lo que Mónica Soto permanecerá en ese cargo hasta el 31 de octubre.