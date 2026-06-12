Con tacos celebraron fiesta mundialista los diputados

Los diputados federales disfrutaron de la inauguración del Mundial y el primer partido de la Selección Mexicana, contra Sudáfrica.

En el recinto legislativo de San Lázaro, la presidenta de la Cámara Baja, Kenia López Rabadán, envió tacos de canasta y refrescos a la sala de prensa, para disfrutar de la justa en compañía de reporteras y reporteros.

Por su parte, el coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adaptó la pantalla de la legislativa del pueblo para ver el partido junto a trabajadoras y trabajadores del recinto legislativo.

Otras diputadas y diputados federales vieron el partido desde sus distritos.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, celebró que la inauguración del Mundial de Futbol se haya llevado a cabo de manera tranquila.