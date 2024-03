Con todo y guerra sucia ganaremos: Sheinbaum

“No crean que porque no nací en Tabasco no van a tener una presidenta tabasqueña”, manifestó Sheinbaum. El Universal

Defender la continuidad de la Cuarta Transformación en las urnas el 2 de junio y no caer en la “guerra sucia” impulsada por la oposición, fue el llamado Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM) a los habitantes de Tabasco en donde invitó a seguir con el gran cambio comenzado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Aunque haya ‘guerra sucia’, aunque haya calumnias, todo eso a lo que está acostumbrado la oposición, los adversarios, vamos a ganar el 2 de junio, va a triunfar nuevamente nuestro movimiento y no va a regresar la corrupción de esos corruptos a México, ese es el gran cambio que inició en el 2018”, aseguró.

Añadió que con la victoria del movimiento de la 4T el sureste seguirá siendo apoyado como lo hizo el presidente López Obrador, por lo que le garantizó al pueblo de Tabasco que en su gobierno tendrán en ella a una presidenta con el corazón tabasqueño.

“No crean que porque no nací en Tabasco no van a tener una presidenta tabasqueña, también vamos a apoyar a Tabasco, porque es un asunto de justicia, lo que el sureste le ha dado a México, el agua, la electricidad, el petróleo, no se va a quedar en seis años de apoyo al sureste, vamos a seguir apoyando”, manifestó.

Por lo anterior, Claudia Sheinbaum expuso que en su gobierno se seguirán fortaleciendo los apoyos y las obras impulsadas en los primeros años de los 4T, pero también destacó que se implementarán nuevas acciones, particularmente en Tabasco donde se hará la conexión del Tren de Paraíso con la construcción de una nueva estación en Chontalpa.

La ampliación de dos carreteras (Villahermosa-Macuspana-Escárcega y Villahermosa-Ciudad del Carmen); la modernización del Puerto de Frontera; la tecnificación del campo; la construcción de un hospital en Villahermosa, a través del IMSS-Bienestar y la construcción de plantas de reciclamiento de basura en diferentes municipios de todo el estado.