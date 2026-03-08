Con vallas y tablas lucen edificios y comercios

A unas horas de la manifestación de este domingo 8 de marzo, hoteles, restaurantes, plazas y museos en el Paseo de la Reforma y avenida Juárez se han colocado vallas de metal y tablas de madera para cubrir ventanas y evitar daños.

Las autoridades empezaron a blindar el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia, Palacio de Bellas Artes.

El Hemiciclo a Juárez se mantiene con las vallas con pintadas a favor de Palestina debido a las protestas de colectivos.

Este 8 de marzo miles de mujeres saldrán a las calles para marchar por las avenidas principales de la capital para manifestarse en contra de los feminicidios y la violencia de género en distintos ámbitos.