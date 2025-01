Con Zócalo lleno, Sheinbaum expone los avances en el país

“México, México, México”, fue el respaldo que dieron miles de simpatizantes a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al señalar que siempre se tendrá la frente en alto ante la relación con Estados Unidos, ya que el país es libre, independiente y soberano.

“Como lo he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”, aseguró al referirse a la relación entre México y Estados Unidos, el cual consideró que es un tema “importante”.

Explicó que con el vecino país se han tenido momentos muy dolorosos en nuestra historia, pero resalto buenos ejemplos de respeto a nuestras soberanías; por ejemplo, cuando Benito Juárez recibió una invaluable ayuda de Abraham Lincoln en su lucha contra los invasores franceses y el respeto del presidente Franklin Delano Roosevelt a Lázaro Cárdenas, y la colaboración del primer periodo del presidente Donald Trump con López Obrador.

Dijo que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá ha beneficiado a los tres pueblos, “en particular por la sustitución de importaciones y la creación de empleo en las tres naciones”

“Desde esa firma se concibió que esa era la única opción para enfrentar con éxito la competencia que significa el avance económico y comercial de países asiáticos”, dijo.

En ese sentido, comentó que su propuesta es que no solo América del Norte, sino todo el continente americano se pueda sumar al Tratado.

Entre porras, música y Batman

La presidenta llegó a sus primeros 100 días en la silla presidencial, por lo que durante la mañana de este 12 de enero dio un discurso en el Zócalo capitalino para rendir cuentas en el avance de iniciativas, programas sociales y más.

El discurso inicio alrededor de las 11 de la mañana; sin embargo, previo a eso, el grupo musical Legado de Grandeza amenizó el ambiente. Pese al frío y a la ligera llovizna, los primeros asistentes arribaron para escuchar el informe.

Con cuatro arengas, Claudia Sheinbaum finalizó su discurso:

¡Que vivan nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos!

¡Que viva la Cuarta transformación!

¡Que viva el pueblo de México!

¡Que viva México, que viva México, que viva México!

Promete convertir a México en potencia científica

La presidenta prometió que México se convertirá en potencia científica al desarrollar diversos proyectos científicos y tecnológicos propios, entre ellos el auto eléctrico Olinia y aviones no tripulados.

Señaló que ya se encuentran trabajando, y que se destinarán recursos suficientes para implementar los proyectos de desarrollo científico y tecnológico como el auto eléctrico mexicano Olinia, el taller de diseño de semiconductores y, en los siguientes días, se instalan los grupos de científicos que diseñarán y construirán aviones no tripulados.

“Haremos de México una potencia científica”, aseguró, quien estuvo en el escenario principal en compañía de los miembros de su gabinete.

Asisten de 350 mil personas a evento

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que 350 mil personas asistieron al informe por los primeros 100 días de gobierno de la presidenta en el Zócalo capitalino.

Se detalló que estos asistentes participaron de manera ordenada y pacífica.

El evento transcurrió en completa tranquilidad y sin incidentes relevantes, por lo que se reporta saldo blanco, detalló la Secretaría de Gobierno.

“El desarrollo del evento reflejó el respaldo ciudadano a la presidenta y destacó por su organización y ambiente de respeto”, señaló la dependencia capitalina.

Puntos clave del discurso

El informe por los 100 días del segundo piso de la Cuarta Transformación destacó, entre otros temas, puntos clave en migración, seguridad, educación, salud, programas sociales y la relación de México con Estados Unidos, ante la próxima entrada de Donald Trump a la presidencia.

También hizo un reconocimiento a las mujeres y no dejó de mencionar al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Porque los cimientos y la base las puso el mejor presidente Andrés Manuel López Obrador y a nosotros nos toca consolidar, sumar y avanzar con el segundo piso, con la raíz bien firme y el corazón por delante”, dijo.

Al destacar el trabajo de los mexicanos yen Estados Unidos, la presidenta se refirió a la relación entre ambos países, a pocos días de la llegada de Donald Trump a la presidencia.

Al hacer referencia a la elección judicial del próximo 1 de junio, Sheinbaum aprovechó para hacerle una mención al expresidente priista Ernesto Zedillo.

Aseguró que la comisión nombrada por el Poder Ejecutivo ha realizado un trabajo impecable y se están seleccionando los mejores perfiles que participarán “en la elección popular del nuevo Poder Judicial, que vale la pena establecer, garantizará honradez y la separación entre el poder económico y la justicia”.

“Que no haya dudas, el Poder Judicial será autónomo. Si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Zedillo, que con la alianza del PRIAN en el año 1995 desaparecieron la Corte y nombraron una nueva a su contentillo. Eso, sí era autoritarismo, nosotros somos demócratas y queremos que se termine la corrupción en el Poder Judicial”, expresó.

En materia de seguridad, destacó que la estrategia de su Gobierno consiste en cuatro ejes: Atención a las causas para evitar que las y los jóvenes nunca vean a los grupos delictivos como una opción de vida cuando en realidad es una opción de muerte; fortalecimiento de la Guardia Nacional; inteligencia e investigación; y coordinación.

Al señalar que se destinarán recursos suficientes para implementar los proyectos de desarrollo científico y tecnológico, Sheinbaum destacó el desarrollo del auto eléctrico mexicano Olinia.

Legado de Grandeza amenizó discurso

El evento comenzó alrededor de las 11 de la mañana, aunque antes de que la mandataria tomara la palabra, el ambiente fue amenizado por el grupo musical Legado de Grandeza.

El grupo musical interpretó varias canciones emblemáticas de la música mexicana, así como versiones adaptadas al spanglish, el cual está compuesto por 18 cantautores y músicos multinstrumentistas originarios de Baja California, Durango, Nuevo León, Estado de México, y Estados Unidos.

El colectivo se hizo particularmente popular en México cuando durante una de las Mañaneras del pueblo, interpretaron el Himno Migrante, una composición dedicada a los mexicanos que viven en Estados Unidos. Este himno no solo resalta la lucha y los sacrificios de los migrantes, sino que también celebra el orgullo de ser mexicano sin importar el lugar de residencia.

Qué dice la letra de Himno Migrante

En el Día Internacional del Migrante, durante la conferencia matutina se presentó esta canción, donde la mandataria invitó a los migrantes mexicanos a apropiarse de este himno como una forma de reivindicar su identidad y su vínculo con México.

La letra de la canción, que resalta a los connacionales que migraron y su orgullo de ser mexicanos sin importar el lugar, dice lo siguiente:Himno del Migrante

De donde soy no nos rajamos

Cualquier tierra la trabajamos

El sacrificio jamás es en vano

Que hasta al espacio hemos llegado

Where we are from no nos rajamos

And what dream of lo realizamos

Gran paisano hermano amigo

Soy mexicano

Cambiamos de lugar no de bandera

Verde, blanco, rojo lo llevo en las venas

Como el águila volamos sin fronteras

Rompemos la malla que separa tierras

Y nacimos con legado de grandeza

Extraño mi rancho también mi familia

Mi pueblo querido que no se me olvida

Aunque de este lado me trajo la vida

Siempre para adente como Pancho Villa

Y cambiamos de lugar no de bandera

Verde, blanco, rojo lo llevo en las venas

Como el águila volamos sin fronteras

Rompemos la malla que separa tierras

Y nacimos con legado de grandeza

A nuestras mujeres y madres migrantes, un ejemplo de fuerza y valor y ¡Qué viva México!

Y aunque el acta diga americano

I am puro mexicano

Y cambiamos de lugar no de bandera

Verde, blanco, rojo lo llevo en las venas

Como el águila volamos sin fronteras

Rompemos la malla que separa tierras

Y nacimos con legado de grandezaSimpatizantes refrendan respaldo a Sheinbaum

Entre música, banderas y porras en favor de la presidenta, los asistentes abarrotaron las calles aledañas a la Plaza de la Constitución, donde se movieron entre empujones para aproximarse al templete donde rindió su informe ante miles de mexicanos.

Sindicatos y Morena lenan Zócalo

Como en los viejos tiempos, el Zócalo capitalino fue llenado por el partido en el poder con la movilización corporativa de miles de personas.

Con el apoyo de sus comités estatales y municipales, Morena llevó contingentes de todos los estados de la República.

Además, como se hacía en los 70, 80 y 90 del siglo pasado, organizaciones gremiales como los sindicatos de Trabajadores de la Educación, de Petroleros y de Electricistas, así como la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), ocuparon gran parte de la Plaza de la Constitución.

La concentración multitudinaria tuvo muy poco de orgánica. La gran mayoría delos asistentes llegaron en grupo y ya llevaban banderas, banderines, gorras, playeras o pancartas alusivas a Morena, la 4T o algún sindicato.

El templete fue instalado justo enfrente del balcón presidencial del recinto histórico.

Ahí se colocaron 27 sillas, la de la mandataria y las de los integrantes de su gabinete legal y ampliado.

En las primeras filas y separados del resto de la gente por vallas metálicas, los integrantes de la clase política en el poder ocuparon los lugares VIP.

Atrás de la primera valla, en la segunda zona exclusiva, fueron sentados senadores y diputados de Morena y sus aliados, además de funcionarios del gobierno y líderes de Morena.

Sin estar físicamente en el Zócalo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador estuvo presente, cuando, al inicio de su mensaje, la presidenta Sheinbaum lo mencionó para reiterar que no se deslindará de él, ya que la ciudadanía votó en favor de darle continuidad a la Cuarta Transformación, cuyas bases, dijo, colocó el exmandatario.