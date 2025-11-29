Concamin dialoga con López Rabadán

Representantes del sector industrial sostuvieron una reunión con la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, en la que se abrió un espacio para intercambiar puntos de vista sobre iniciativas que impactan de manera directa en la competitividad y seguridad del país.

El encuentro congregó a miembros de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), especialmente de la Comisión de Enlace Legislativo y Asuntos Públicos con América del Norte, encabezada por su presidente Carlos Garza Galán.

Durante la sesión se discutieron temas como la Ley General de Extorsión, considerada por el empresariado como un paso firme para enfrentar el cobro de piso que afecta a múltiples sectores. Los industriales destacaron que la persecución de este delito de oficio y la protección de denunciantes son avances que fortalecen el estado de derecho y brindan mayor certidumbre a las actividades productivas.

Ley de Economía Circular

Otro punto relevante fue la propuesta de Ley de Economía Circular, donde se refrendó el compromiso de transitar hacia modelos productivos más sostenibles y eficientes, incorporando esquemas que impulsen la competitividad y la responsabilidad ambiental.

La Concamin, representante de las industrias que en conjunto aportan el 40 % del PIB nacional y generan el 52 % de los empleos formales en México, reiteró su disposición para colaborar en los procesos legislativos y garantizar que las reformas se implementen de manera efectiva.