Concanaco pide subsidios por horas extra

Con el avance de la iniciativa de reducción de la jornada laboral en el Senado, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre, pidió al gobierno dar subsidios y apoyos por las horas extras y “compartir el costo de tiempo extra entre los empleados y el Estado”.

Ello, porque si se reduce la semana laboral de 48 a 40 horas significará “un impacto financiero relevante en los negocios familiares”, porque si bien se está de acuerdo en mejorar las condiciones laborales “hay que compartir impuestos, cuotas obrero patronal, seguridad social por encima de la hora 41”.

De la Torre de Stéffano dijo que “los descansos por la llamada Ley Silla y el incremento de vacaciones te lleva a que en realidad se trabajen 42 horas de las 48 que dura la semana laboral actual, si se baja a 40 horas, entonces será menos el tiempo productivo”.