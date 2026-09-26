Conceden a Ernesto Ruffo prisión domiciliaria

Una jueza de control concedió la prisión domiciliaria al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal.

Tras una audiencia de revisión de medidas cautelares, Alejandra Ramírez de la Vega, jueza del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, le quitó la prisión preventiva oficiosa.

Por lo que, en los próximos días el panista dejará el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, para llevar su proceso penal desde su domicilio en Ensenada, Baja California, de acuerdo con su defensa.

Juan Marcos Gutiérrez, afirmó que presentaron un reporte médico contundente sobre las condiciones de salud de Ruffo Appel, mismo que fue avalado por la FGR.

Indicó que ya se iniciaron los trámites para la salida del penal del exmandatario, misma que podría concretarse en las próximas 38 horas.