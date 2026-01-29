Conceden suspensión definitiva a marino

El Juez Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México (CDMX), concedió la suspensión definitiva a Fernando Farías Laguna, quien se desempeñaba como contralmirante en la Marina.

Farías Laguna es señalado por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos; sin embargo, por el momento no puede ser detenido, pero eso no implica su absolución ni inocencia.

“Por auto de 16 de diciembre de 2025, este órgano jurisdiccional concedió la suspensión provisional respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión emitida el 5 de noviembre del 2026.

“Para el único efecto de que, una vez que sea aprehendido, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en lo que se refiera a su libertad, en el lugar en que sea internado y a disposición de la autoridad responsable ordenadora para la continuación del procedimiento”.