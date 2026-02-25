Concentra 2025 el 61 % de contagios de sarampión

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que al 23 de febrero, se registraron 10 mil 941 casos confirmados de sarampión en todo el país.

Del total, 307 contagios fueron confirmados por el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática, el fin de semana pasado.

En lo que va del año, hasta el 23 de febrero, la Ssa ha reportado 4 mil 192 casos confirmados, es decir, el 61 % de todos los casos (6 mil 749) fueron registrados durante 2025.

La Ssa también informó que han fallecido 32 personas por sarampión: 27 el año pasado y cinco en 2026.