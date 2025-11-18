Conciliación y Registro Laboral incorpora a Llave MX

En el marco de su quinto aniversario, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) anunció su incorporación, en próximos días, a Llave MX, la identidad digital única del Gobierno de México.

“Este paso fortalecerá la operación de los trámites que el Centro ya ofrece 100 % en línea desde su creación, al permitir que todas las gestiones sindicales, registrales y de conciliación se realicen mediante una sola cuenta digital, facilitando la autenticación, agilizando los tiempos de respuesta y habilitando la descarga de copias certificadas digitales de contratos colectivos con plena validez jurídica”, destacó el CFCRL.

Su director general, Alfredo Domínguez Marrufo, destacó que esta transición posiciona al Centro como un organismo de vanguardia tecnológica en el sistema laboral mexicano.

El funcionario presentó los compromisos que marcarán la nueva etapa del Centro Federal Laboral: acelerar los tiempos de atención, eliminando requisitos duplicados; acompañar a las dirigencias sindicales en procesos electorales cuyas tomas de nota estén por vencer; reforzar la vigilancia para prevenir injerencia patronal en la vida sindical; promover nuevas relaciones colectivas auténticas en centros de trabajo que quedaron sin contrato vigente; y fortalecer la coordinación con tribunales laborales y centros de conciliación locales para evitar rezagos en la implementación del modelo.