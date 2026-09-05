Cónclave más importante es con el pueblo: “Andy”

Andrés Manuel López Beltrán aseguró que el cónclave más importante es con el pueblo, luego de la reunión con su hermano Gonzalo, el diputado de Morena, Daniel Asaf, y dos empresarios, en la colonia Condesa.

En redes sociales, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador calificó al periodista Héctor de Mauleón como un espía y lo invitó al recorrido en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.

“Me gustaría muchísimo que el espía Héctor de Mauleón y el director de ese pasquín llamado El Universal nos acompañaran en este tan importante cónclave, el más importante para nosotros”, comentó.

López Beltrán aclaró que a lo que se refiere es a mantener contacto directo con los habitantes, “casa por casa”, a quienes les da el diario “Regeneración” como parte de las acciones para conseguir una diputación federal.

Enseñanza paterna

“Nosotros seguiremos informando casa por casa acerca de la defensa a nuestra soberanía nacional y también a la defensa de la cuarta transformación de México”, agregó.

“Desde muy pequeños, nuestro padre Andrés Manuel López Obrador nos enseñó a escuchar, atender, visitar y obedecer al pueblo. Al pueblo nos debemos y con el pueblo estaremos siempre agradecidos”, concluyó.

Cabe decir que en el video no dio a conocer la causa de la reunión en el restaurante Magazzino el pasado 24 de agosto.

Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán celebraron un cónclave en el restaurante Magazzino, localizado en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, el 24 de agosto.

De camionetas bajaron dos de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el diputado de Morena, Daniel Asaf, el empresario Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño.

De acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, dicha reunión duró al menos cinco horas. “A pesar de que las imágenes carecen de audio, es posible que uno de los temas fue la detención de Fausto Corrales Rodríguez, debido a que Gonzalo mira su teléfono celular y se observa la noticia de la vinculación a proceso”.

Cabe decir que Corrales Rodríguez fue asistente y chofer del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén, asesinado el 25 de julio de 2024.

Después de la difusión hecha, y a diferencia de otras ocasiones, en aquel momento “Andy” López Beltrán no comentó algo acerca del cónclave. De igual forma, Asaf, abordado por la prensa, rechazó dar declaraciones.