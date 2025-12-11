﻿﻿
Concluye apoyos en estados afectados por lluvias

Diciembre 11 del 2025

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, informó que ya concluyó la entrega de los apoyos para las personas damnificadas por las lluvias e inundaciones de octubre en Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla e Hidalgo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 10 de diciembre en Palacio Nacional, Montiel Reyes indicó que falta la entrega de enseres domésticos, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Puntualizó que se censaron 104 mil 417 viviendas y se entregó un primer apoyo de 20 mil pesos, y un segundo apoyo que va de los 15 mil a los 70 mil pesos para la reconstrucción de la vivienda.

También se entregaron de 20 a 50 mil pesos de apoyo de locales y 50 mil pesos para apoyo en la afectación de cultivo y ganado.

“Ya hemos concluido la etapa de entrega de los apoyos”, dijo al destacar el registro al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para limpiar calles, levantar escombro, rehabilitación y reconstrucción.

