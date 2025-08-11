Concluye ciclo de disculpas en caso Dato protegido

Este domingo, la ciudadana Karla María Estrella Murrieta finalizará y cumplirá parte de su sentencia derogada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) al ofrecer disculpas públicas a la diputada del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras Samaniego, a quien usuarios de redes sociales identifican como Dato protegido.

Estrella Murrieta fue acusada de cometer violencia política de género contra la legisladora, al cuestionar que sus logros políticos se debían a la intervención de Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y esposo de la diputada petista.

A lo anterior, el TEPJF determinó que las expresiones de la ciudadana eran discriminatorias por su condición de género y minimizaban su trayectoria profesional, además de invisibilizar sus méritos políticos.

“Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”, señalaba la publicación hecha por la ciudadana.

Dentro de las sanciones contra Murrieta se estableció una multa, se le ordenó capacitación y sensibilización con lecturas, cursos de género y disculpas públicas a Diana Karina Barreras Samaniego por un mes a través de la red social X.

La diputada del PT no solo fue cuestionada por presuntamente coartar la libertad de expresión de una ciudadana, actualmente también es señalada de darse lujos que van en contra de la “austeridad” que promueve el oficialismo y sus aliados.

Esto después de que el periodista, Jorge García Orozco expuso que acumula casi 5 millones de pesos, entre joyería, ropa, calzado y hasta cuadros, los cuales no están reportados en su declaración patrimonial.